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У Полтаві відкрили недороблений футбольний майданчик. ФОТО

Сьогодні 11:52 348 0
У Полтаві відкрили недороблений футбольний майданчик. ФОТО
Фото: Полтавська міська рада

У Полтаві відкрили два футбольних майданчиків на території місцевих шкіл № 5 та 11.

Про це повідомляє офіційний сайт Полтавської міської ради.

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Як видно з фотографій, один з майданчиків, який перебуває на території п'ятої школи відкрили недоробленим. Там відсутній штучний газон та ворота.

Втім це не завадило місцевим політикам попіаритися та перерізати стрічку на об'єкті, де будівництво ще не закінчилося.

Нагадаємо, раніше полтавські чиновники літали разом із Ворсклою до Лондона.

Джерело - Полтавська міська рада.

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