Мунтян: Ідуть хлопці, які робили славу київському Динамо

Заслужений тренер України, колишній гравець Динамо Володимир Мунтян попрощався із легендарним тренером киян Олегом Базилевичем.

У коментарі телеканалу Xsport він розповів:

"Ідуть наші хлопці, які робили славу київському Динамо. Нікуди від цього не подінешся, життя таке. Кожен з хлопців, які перебували під керівництвом Петровича і Валерія Васильовича зараз там зустрінуться на верху, створюватимуть нову команду", — сказав Мунтян.