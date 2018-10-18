Мунтян: Ідуть хлопці, які робили славу київському Динамо

Заслужений тренер України, колишній гравець Динамо Володимир Мунтян попрощався із легендарним тренером киян Олегом Базилевичем.
У коментарі телеканалу Xsport він розповів:
"Ідуть наші хлопці, які робили славу київському Динамо. Нікуди від цього не подінешся, життя таке. Кожен з хлопців, які перебували під керівництвом Петровича і Валерія Васильовича зараз там зустрінуться на верху, створюватимуть нову команду", — сказав Мунтян.
Нагадаємо, Олег Базилевич пішов з життя 16 жовтня на 81-му році.
Також екс-гравець Динамо потребує допомоги.
Джерело - Xsport.