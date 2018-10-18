Санін розповів, чому Маріуполь не відбирає очки у Шахтаря

Перший віце-президент ФК Маріуполь Андрій Санін розповів, чому клуб зазвичай не відбирає очки у Шахтаря.

Про це він розповів у інтерв'ю FootballHUB.

"Критика йде від людей, які не зовсім розуміють футбольну специфіку. За умовами орендних контрактів, ми не маємо права використовувати гравців Шахтаря в матчах проти донецького клубу. Оскільки ці гравці — це наша основа, наш кістяк, то виходить напіврезервний склад, а він не може виграти у Шахтаря", — зазначив Санін.

Також він наголосив, що для завдань клубу потрібні якісні гравці.

"Нам потрібно досягати спортивного результату тут і зараз. В Україні є три сильні дитячі школи — у Динамо, Карпат і Шахтаря. Гравці Динамо і Карпат до нас не поїдуть, залишається Шахтар", — резюмував Санін.

Нагадаємо, раніше Санін розповів чому Маріуполь більше не використовує фабрику тролів.

Також захисник Маріуполя дебютував за збірну Камеруну.

Джерело - FootballHUB.