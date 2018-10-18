Кулач про посвяту в збірники: Найскладніше було визначитися з репертуаром

Форвард Ворскли і збірної України Владислав Кулач розповів про посвяту в національну команду.
Його слова наводить Спорт-експрес.
"Всі через це проходять. З огляду на відсутність досвіду в караоке, ми з Ігорем Пластуном відразу вирішили, що співатимемо дуетом. Разом якось легше... Найскладніше було визначитися з репертуаром. Чи допомагав Зінченко? Він дав найціннішу пораду: "Чого тут паритися? Вийдете, заспіваєте - і все!", — сказав Кулач.
Нагадаємо, Кулач заспівав українську народну пісню разом з Пластуном.
А ФФУ отримає кругленьку суму за Лігу Націй.
Джерело - Спорт-експрес.