Кулач про посвяту в збірники: Найскладніше було визначитися з репертуаром

Форвард Ворскли і збірної України Владислав Кулач розповів про посвяту в національну команду.

Його слова наводить Спорт-експрес.

"Всі через це проходять. З огляду на відсутність досвіду в караоке, ми з Ігорем Пластуном відразу вирішили, що співатимемо дуетом. Разом якось легше... Найскладніше було визначитися з репертуаром. Чи допомагав Зінченко? Він дав найціннішу пораду: "Чого тут паритися? Вийдете, заспіваєте - і все!", — сказав Кулач.