Несенюк: Збірна України виграє, бо у команді немає Коваленка

Тренерський штаб збірної України з футболу на чолі з Андрієм Шевченком знайшов слабку ланку в команді. Нею є гравець Шахтаря Віктор Коваленко.

Вважає директор департаменту по роботі зі ЗМІ Динамо Микола Несенюк.

"Чому команда, яка до цього півтора роки поспіль не грала, а мучилась, раптом достойно виступила проти не найслабших європейських збірних? Як на мене – відповідь проста – вперше із грудня 2016 року, коли асистентом тренера збірної став Андрій Шевченко, у команді не було Віктора Коваленка. Зовсім не було – ані в складі, ані в запасі",- написав Несенюк у своєму Facebook.