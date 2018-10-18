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Російський клуб відсторонили від участі в єврокубках

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Російський клуб відсторонили від участі в єврокубках

Російський футбольний клуб Рубін  відсторонили від участь у єврокубках на один сезон у випадку, якщо клуб кваліфікується туди протягом наступних двох років.

Відповідне рішення прийнято судовою колегією фінансового контролю УЄФА.

Покарання винесене на підставі рішення арбітражної палати УЄФА з фінансового контролю клубів.

Рубін може його оскаржити в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Нагадаємо, українських тенісистів довічно дискваліфікували.

Також, UFC може дискваліфікувати Хабіба Нурмагомедова на півроку

Джерело - 24tv.ua.

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