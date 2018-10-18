Російський клуб відсторонили від участі в єврокубках

Російський футбольний клуб Рубін відсторонили від участь у єврокубках на один сезон у випадку, якщо клуб кваліфікується туди протягом наступних двох років.

Відповідне рішення прийнято судовою колегією фінансового контролю УЄФА. Покарання винесене на підставі рішення арбітражної палати УЄФА з фінансового контролю клубів. Рубін може його оскаржити в Спортивному арбітражному суді в Лозанні. Нагадаємо, українських тенісистів довічно дискваліфікували. Також, UFC може дискваліфікувати Хабіба Нурмагомедова на півроку.

Джерело - 24tv.ua.