Російський клуб відсторонили від участі в єврокубках

Російський футбольний клуб Рубін відсторонили від участь у єврокубках на один сезон у випадку, якщо клуб кваліфікується туди протягом наступних двох років.
Відповідне рішення прийнято судовою колегією фінансового контролю УЄФА.
Покарання винесене на підставі рішення арбітражної палати УЄФА з фінансового контролю клубів.
Рубін може його оскаржити в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.
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Джерело - 24tv.ua.