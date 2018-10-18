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Збірна України достроково виграла групу в Лізі Націй: як це було. ФОТО. ВІДЕО

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Збірна України достроково виграла групу в Лізі Націй: як це було. ФОТО. ВІДЕО

Збірна України, перемігши в 3-му турі Ліги Націй збірну Чехії, достроково виграла свою групу та зіграє з найсильнішими командами Старого світу.

Пригадуємо як це було.

У 1-му турі підопічні Шевченка зустрічалися зі збірною Чехії і здобули вольову перемогу - 2:1. Голи за українців забивали Коноплянка (45+1) та Зінченко (90+3).

Наступну гру збірна України проводила у Львові за пустих трибун проти Словаччини і знову перемогла. Перемогу синьо-жовтим приніс Андрій Ярмоленко, який на 80-й хвилині реалізував пенальті.

У 3-му турі українців влаштовувала навіть нічия, проте Ярмоленко та Ко вчергове потішили українських уболівальників, перемігши непоступливих чехів. Єдиний гол у грі забив фантастичним ударом Руслан Маліновський.

Джерело - Чемпіон.

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