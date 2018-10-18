Українські футболісти грають для президентів - гендир Зорі

Футболісти української Прем'єр ліги грають для власників клубів та президентів.

У цьому впевнений генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"У наших реаліях так виходить, що футболісти грають для президентів клубів", - заявив спеціаліст.

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"На жаль економіка нашого футболу так побудована, що команди та гравці залежать лише від грошей, які взмозі дати власник", - продовжив керівник Зорі.

"Нещодавно перед матчем у Львові я приблизно порахував глядачів на трабинух, а в офіційних даних значилось мінімум на дві тисячі більше. Ну кому це потрібно? Клуби не можуть заробляти", - сказав Рафаїлов.

Нагадаємо, що в 11-му турі УПЛ Зоря зіграла внічию з Шахтарем (1:1).

Джерело - FootbalHub.