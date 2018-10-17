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Федецький: П'ятов залишиться номером один для нашої збірної

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Федецький: П'ятов залишиться номером один для нашої збірної

Екс-гравець збірної України Артем Федецький вважає, що Андрій П'ятов залишиться основним голкіпером збірної.

Про це повідомляє ТК Футбол.

"П'ятов? Всі помиляються. Коли не забиває нападник, то це забувається на наступний день. Коли помиляється захисник або, тим більше, воротар, то про цю помилку пам'ятатимуть завжди. Я вважаю, Андрій П'ятов - хлопець серйозний, у нього серйозна психологічна стійкість, так що, я думаю, він і залишиться номером один для нашої збірної", - цитує гравця footballua.tv.

Нагадаємо, Маріуполь розписав мирову з Карпатами.

Джерело - ТК Футбол.

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