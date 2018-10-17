Сабо: Базилевич і Лобановський зробили футбол іншим

Колишній головний тренер Динамо Йожеф Сабо висловив співчуття рідним і близьким Олега Базилевича, який пішов з життя 16 жовтня.

Це він зробив у ефірі каналу Футбол.

"Я важко вчора це пережив. Нехай Олегу буде земля пухом. Пішла велика людина, тренер і футболіст. Разом з Лобановським вони знайшли потрібний тренувальний процес. Базилевич і Лобановський зробили футбол зовсім іншим. Їх довго не визнавали, критикували. Проте, вони багато вигравали, зокрема і європейські кубки. Нехай земля йому буде пухом", — сказав Сабо.