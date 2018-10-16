У Швейцарії заарештували рахунки екс-власника Металіста Курченка

Банківські рахунки колишнього власника Металіста Сергія Курченка заарештовано у Швейцарії.

Про це повідомляє офіційний сайт Генкпрокуратури України.

Швейцарські правоохоронці заарештували банківські рахунки Курченка на загальну суму $2 млн. Це було зроблено за запитом Генеральної прокуратури України.

Курченко був власником Металіста з 2012 по 2015 рік.

Нагадаємо, Мирон Маркевич назвав причини занепаду Металіста.

Екс-форвард Металіста Марко Девіч розглядав можливість повернення у харківський клуб.

Джерело - Генпрокуратура України.