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У Швейцарії заарештували рахунки екс-власника Металіста Курченка

Сьогодні 21:08 203 0
У Швейцарії заарештували рахунки екс-власника Металіста Курченка

Банківські рахунки колишнього власника Металіста Сергія Курченка заарештовано у Швейцарії. 

Про це повідомляє офіційний сайт Генкпрокуратури України. 

Швейцарські правоохоронці заарештували банківські рахунки Курченка на загальну суму $2 млн. Це було зроблено за запитом Генеральної прокуратури України.

Курченко був власником Металіста з 2012 по 2015 рік. 

Нагадаємо, Мирон Маркевич назвав причини занепаду Металіста

Екс-форвард Металіста Марко Девіч розглядав можливість повернення у харківський клуб. 

 

Джерело - Генпрокуратура України.

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