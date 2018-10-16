Хавбек Шахтаря зробив асист за Бразилію U-20. ВІДЕО

Півзахисник Шахтаря Маркіньюш Сіпірано відзначився результативною передачею у матчі за молодіжну збірну Бразилії.

Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Сіпріано взяв участь у товариському матчі молодіжних збірних Бразилії і Чилі, який закінчився унічию 2:2.

Сіпріано вийшов на поле у стартовому складі та віддав гольову передачу. На 53-й хвилині півзахисник Шахтаря увірвався в штрафний майданчик, витягнув на себе голкіпера та викотив м'яч під удар Матеусу Куньї.

Нагадаємо, Шахтар оприлюднив фінансовий звіт клубу за минулий сезон.

Раніше, Шахтар втратив через травму бразильського півзахисника Тайсона.

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.