Нідерланди U-21 - Україна U-21: стартові склади команд

Молодіжні збірні Нідерландів та України назвали стартові склади на матч відбору Євро-2019.
Нідерланди: Гроотхейзен, Флоранус, Дікс, Хоогма, ван Дронгелен, Рамселаар, Клюйверт, Коопмейнерс, Живкович, Влап, Ділросун.
Україна: Каневцев, Миколенко, Шепелев, Кирюханцев, Коваленко, Зубков, Михайличенко, Швед, Попов, Пихаленок, Лучкевич.
Матч Нідерланди - Україна розпочнеться о 19:30.
Збірній України для того, щоб вийти з групи, необхідно перемагати Нідерланди та розраховувати на сприятливі результати матчів у інших групах.
Нагадаємо, у попередньому матчі команда Олександра Головка перемогла на своєму полі Шотландію.
Джерело - Чемпіон.