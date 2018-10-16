ФК Львів перевірив футболістів на детекторі брехні

Керівництво золотих левів сумнівається в чесності гравців свого клубу і вдалось до радикальних заходів.
Про це інформує FootballHub.
Керівництву ФК Львів не сподобалася остання поразка команди, від Десни. І воно перевірило усіх українських гравців клубу на детекторі брехні із запитанням: Чи чесним був той матч?
В ногу з часом⏳— FootballHub (@FootballHub_Ua) 16 жовтня 2018 р.
Керівництву ФК Львів не сподобалася остання поразка команди, від Десни (1:3).
І воно перевірило ВСІХ українських гравців клубу на ДЕТЕКТОРІ БРЕХНІ🤖 із запитанням:
Чи чесним був той матч❓
Як ви ставитеся до таких методів✍#UPL #УПЛ pic.twitter.com/pKEGag03UX
Нагадаємо, переговори з продажуіншого львівського клубу, Карпат віце-президенту Федерації футболу України і нардепу Олександру Герезі припинені.
Джерело - twitter/FootballHub.