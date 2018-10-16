Віда голом допоміг збірній Хорватії обіграти Йорданію. ВІДЕО

Екс-динамівець Домагой Віда забив за свою національну команду в товариському матчі.

29-річний захисник вийшов на поле у стартовому складі національною збірної Хорватії. Віда виграв боротьбу у повітрі після кутового та влучно пробив по воротах збірної Йорданії, відкривши рахунок у зустрічі на 24-й хвилині матчу.

Поєдинок в підсумку закінчився мінімальною перемогою підопічних Далича з рахунком 2:1. Зазначимо, що Віда вийшов на поле з капітанською пов'язкою та відіграв усі 90 хвилин.

Нагадаємо, збірна Англії обіграла Іспанію.

Результати всіх матчів другого дня 4-го туру Ліги наці.

Матч Ліги націй між збірними України та Чехії відбудеться сьогодні, 16 жовтня, у Харкові. Стартовий свисток у матчі пролунає о 21:45.

Джерело - Чемпіон.