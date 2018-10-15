Збірна Чехії провела тренування в Харкові. ФОТО

Підопічні Ярослава Шилгави провели останнє передігрове тренування перед матчем Ліги націй проти України.
Про це повідомляє Twitter чеської команди.
Předzápasový trénink na stadionu v Charkově ✅#ceskarepre 🇨🇿 pic.twitter.com/n8DbP9sWTn— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 15 жовтня 2018 р.
Матч Ліги націй між збірними України та Чехії відбудеться у вівторок, 16 жовтня у Харкові. Стартовий свисток у матчі пролунає о 21:45.
Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Італією у товариському матчі.
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Джерело - twitter/ceskarepre_cz.