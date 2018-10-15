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Збірна Чехії провела тренування в Харкові. ФОТО

Сьогодні 22:30 253 0
Збірна Чехії провела тренування в Харкові. ФОТО

Підопічні Ярослава Шилгави провели останнє передігрове тренування перед матчем Ліги націй проти України.

Про це повідомляє Twitter чеської команди.

Матч Ліги націй між збірними України та Чехії відбудеться у вівторок, 16 жовтня у Харкові. Стартовий свисток у матчі пролунає о 21:45.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Італією у товариському матчі

Всі результати 4 туру Ліги Націй дивіться на нашому сайті.

Джерело - twitter/ceskarepre_cz.

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