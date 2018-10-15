Головний тренер збірної Чехії: Україна сильніша Словаччини

Збірна України з футболу сильніша за словаків.

Про це сказав головний тренер збірної Чехії Ярослав Шілгави.

"Якщо ми хочемо вийти з групи, то повинні перемагати. Збірна України - суперник, який сильніший за збірну Словаччини. Але вибору у нас немає: потрібно поліпшити якість своєї гри і продовжувати будувати нову команду", - сказав Шілгави.

Матч Ліги націй між збірними України та Чехії відбудеться у вівторок, 16 жовтня у Харкові. Стартовий свисток у матчі пролунає о 21:45.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Італією у товариському матчі.

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Джерело - ua-football.