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Жіноча збірна України отримала нового головного тренера

Сьогодні 16:54 994 0
Жіноча збірна України отримала нового головного тренера

Наталія Зінченко стала головним тренером збірної України з футболу серед жінок.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу України.

Комітет жіночого футболу ФФУ визнав останні результати збірної незадовільними та вирішив не продовжувати контракт з Володимиром Ревою. Виконком організації вирішив затвердити на посаді головного тренера жіночої збірної України Наталію Зінченко. Контракт розрахований до 2020 року.

Нагадаємо, Шевченко відвідав важкопоранених українських бійців у Харкові.

Результати стартових матчів четвертого туру Ліги Націй дивіться на нашому сайті.

Джерело - ФФУ.

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