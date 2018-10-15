ІМС — володар Суперкубка України з жіночого футзалу. ВІДЕО

У жіночому футзалі стартував новий сезон. Відкрився він матчем за Суперкубок України між київським ІМСом та харківською Теслою.
Першими рахунок відкрили гості. Гол в активі Дехтяр. Втім далі забивали лише торішні чемпіонки. До свого активу голи записали Прокпенко, Павленко і Кліпаченко.
Суперкубок України
Фінал
14 жовтня
IMС-НУХТ (Київ) – Тесла (Харків) – 3:1 (0:1)
ІМС: Романюк – Прокопенко, Кирильчук, Шевченко, Воловенко – Бундюк, Кліпаченко, Дубицька, Павленко, Чиженок, Роздобудько, Майбородіна, Голубцова, Скибіна
Тесла: Сагайдачна – Дехтяр, Поліщук, Єрьоменко, Бурлаченко – Степаненко, Шевела, Челомбитько, Дичко, Клімова, Калягіна
Голи: 0:1 — 10 Дехтяр, 1:1 — 26 Прокопенко, 2:1 — 33 Павленко, 3:1 — 38 Кліпаченко.
Попередження: Шевченко 20.
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Джерело - Чемпіон.