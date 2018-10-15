ІМС — володар Суперкубка України з жіночого футзалу. ВІДЕО

У жіночому футзалі стартував новий сезон. Відкрився він матчем за Суперкубок України між київським ІМСом та харківською Теслою.

Першими рахунок відкрили гості. Гол в активі Дехтяр. Втім далі забивали лише торішні чемпіонки. До свого активу голи записали Прокпенко, Павленко і Кліпаченко.

Суперкубок України

Фінал

14 жовтня

IMС-НУХТ (Київ) –​ Тесла (Харків) –​ 3:1 (0:1)

ІМС: Романюк – Прокопенко, Кирильчук, Шевченко, Воловенко – Бундюк, Кліпаченко, Дубицька, Павленко, Чиженок, Роздобудько, Майбородіна, Голубцова, Скибіна

Тесла: Сагайдачна – Дехтяр, Поліщук, Єрьоменко, Бурлаченко – Степаненко, Шевела, Челомбитько, Дичко, Клімова, Калягіна

Голи: 0:1 — 10 Дехтяр, 1:1 — 26 Прокопенко, 2:1 — 33 Павленко, 3:1 — 38 Кліпаченко.

Попередження: Шевченко 20.

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Джерело - Чемпіон.