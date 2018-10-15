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Жіноча та чоловіча збірні з футболу зіграли в теніс. ВІДЕО

Чоловіча збірна України з футболу потренувалася із жіночою головною командою країни.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України

Напередодні матчу третього туру Ліги націй проти Чехії гравці головної команди країни зустрілися з футболістками збірної України і зіграли разом у теніс.

Як це було — дивіться у відеоогляді.

Україна зіграє з Чехією в Лізі Націй 16 жовтня у Харкові.

Нагадаємо, Шевченко відвідав важкопоранених українських бійців у Харкові.

Результати стартових матчів четвертого туру Ліги Націй дивіться на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

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