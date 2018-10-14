Ліга Націй: відеоогляд останніх матчів третього туру

У Лізі Націй відбулися останні матчі третього туру.
До вашої уваги результати та відеоогляд ігор.
Словаччина — Чехія 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 — 52 Крменчік, 1:1 — 62 Гамшик, 1:2 — 76 Шик.
Норвегія — Словенія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 45+5 Сельнес.
Латвія — Казахстан 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 — 16 Зайнутдінов, 1:1 — 40 Карашаускас.
Вірменія — Гібралтар 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 — 50 пенальті Чиполіна.
Грузія — Андора 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 — 33 Казаішвілі, 2:0 — 84 Казаішвілі, 3:0 — 90+5 Канкава.
Болгарія — Кіпр 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 — 41 Кастанос, 1:1 — 59 Десподов, 2:1 — 67 Неделев.
Ірландія — Данія 0:0
Нідерланди — Німеччина 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 — 30 ван Дейк, 2:0 — 86 Депай, 3:0 — 90+3 Вайналдум.
Македонія — Ліхтенштейн 4:1 (3:1)
Голи: 1:0 — Трайковський, 2:0 — 30 Трайковський, 3:0 — 36 Пандев, 3:1 — 37 Їлдіз, 4:1 — 67 Аліоскі.
Нагадаємо, Зараз триває фінальний матч між Ястремською та Цян.
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Джерело - Чемпіон.