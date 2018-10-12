Лещук приніс перемогу Малазі над кубом Зозулі. ВІДЕО

Орендований у Шахтаря аргентинський форвард Густаво Бланко Лещук приніс Малазі перемогу над Альбасете в матчі 9-го туру Сегунди.

На 58-й хвилині Бела реалізував пенальті і вивів Альбасете вперед. Проте трьох хвилин вистачило Бланко Лещуку, щоб оформити дубль і вивести Малагу вперед.

Роман Зозуля зіграв за Альбасете 90 хвилин. Результативними діями не відзначився.

Цього сезону Бланко Лещук провів 10 матчів та забив 4 голи.

Нагадаємо, українська молодіжка перемогла Шотландію.

А українець у кульовій стрільбі здобув бронзу юнацької Олімпіади.

Джерело - Чемпіон.