Україна - Чехія: відомі арбітри матчу Ліги націй

Визначилась бригада суддів, яка буде працювати на матчі Ліги націй між Україною та Чехією.
Про це інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
Головним суддею зустрічі буде 40-річний литовець Гедемінас Мажейка. На лініях йому допомагатимуть Вітаутас Сімкус та Вітеніс Казлаускас.
Додаткові рефері – Донатос Румсас та Робертас Валіконіс. Четвертий суддя – Довідас Сужієделіс. Суддівський спостерігач – Фріц Штухлік (Австрія). Делегат УЄФА – Маркус Штенгер (Німеччина).
Національна команда України 16 жовтня зіграє з Чехією в Лізі націй.
Нагадаємо, збірна України прилетіла в Харків. Натомість Андрій Лунін допомагатиме молодіжній збірній.
Джерело - ФФУ.