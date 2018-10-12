Україна - Чехія: відомі арбітри матчу Ліги націй

Мій профіль

Ястремська вперше в кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA

Сьогодні 11:01 380
Золотий ювілей: 50 років тому Динамо переграло Спартак та вчетверте стало чемпіоном СРСР. ВІДЕО
Сьогодні 11:22 948
Хто не скаче, той москаль - в Білорусі кричалку визнали екстремістською. ВІДЕО
Сьогодні 10:18 865
Ястремська - Кучова - пряма трансляція
Сьогодні 09:22 366
Замість Кравця до збірної викликали лідера Ворскли. ФОТО
Вчора 22:34 1476
Двоє гравців збірної України можуть опинитися у НБА
Вчора 20:24 749
Світоліна без проблем пройшла у третє коло турніру в Гонконзі
Вчора 16:35 936
Данк Леня - в ТОП-10 моментів дня НБА. ВІДЕО
Вчора 14:50 907
Це інтерв'ю? - поліція допитала Кокоріна та Мамаєва. ВІДЕО
Вчора 12:48 2495
Усик познущався з Белью. ВІДЕО
Вчора 10:24 7994
Навколо спорту
Блоги
Дивовижний гол Хамеса у ворота США. ВІДЕО
Дивовижний гол Хамеса у ворота США. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 13:59 504
Золотий ювілей: 50 років тому Динамо переграло Спартак та вчетверте стало чемпіоном СРСР. ВІДЕО
Золотий ювілей: 50 років тому Динамо переграло Спартак та вчетверте стало чемпіоном СРСР. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:22 948
Слава Україні: 7 років тому Шелестюк став чемпіоном світу. ФОТО
Слава Україні: 7 років тому Шелестюк став чемпіоном світу. ФОТО Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:29 426
Нефутбольні історії: як Абідаля зустрічали після боротьби з раком. ВІДЕО
Нефутбольні історії: як Абідаля зустрічали після боротьби з раком. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 16:22 635
Зваблива чемпіонка: Дар'ї Білодід - 18. ФОТО + ВІДЕО
Зваблива чемпіонка: Дар'ї Білодід - 18. ФОТО + ВІДЕО Максим Буйдин
10.10.2018 14:28 4517
Мбаппе забив найшвидший покер в історії Ліги 1. ВІДЕО
Мбаппе забив найшвидший покер в історії Ліги 1. ВІДЕО Максим Буйдин
10.10.2018 13:22 2151
Захисник Спортінга врятував життя голкіперу на футбольному полі. ВІДЕО
Захисник Спортінга врятував життя голкіперу на футбольному полі. ВІДЕО Максим Буйдин
10.10.2018 07:55 2789
Легендарному голу Шевченка у ворота росіян - 19 років. ВІДЕО
Легендарному голу Шевченка у ворота росіян - 19 років. ВІДЕО Максим Буйдин
09.10.2018 18:17 5972
Жахливий фол з Першої ліги. ВІДЕО
Жахливий фол з Першої ліги. ВІДЕО Максим Буйдин
09.10.2018 13:33 2591
Павелко - гнида, злодюжка голубий: користувачі Facebook жорстко відреагували на пост легендарного динамівця
Павелко - гнида, злодюжка голубий: користувачі Facebook жорстко відреагували на пост легендарного динамівця Андрій Твердохліб
09.10.2018 06:14 7406
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря?
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря? Максим Буйдин
08.10.2018 14:43 9085 4
Як cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ. ФОТО
Як cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ. ФОТО Phillip Hess
07.10.2018 16:32 2458
Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту
Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту Phillip Hess
06.10.2018 19:10 1387
Бєй пєтуха: 5 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві. ВІДЕО
Бєй пєтуха: 5 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві. ВІДЕО Bohdan Proskurov
05.10.2018 23:09 2194
Леоненку - 49: від футболіста до скандаліста. Топ-10 цитат. ВІДЕО
Леоненку - 49: від футболіста до скандаліста. Топ-10 цитат. ВІДЕО Максим Буйдин
05.10.2018 17:46 2626 2
Розумні і вродливі: чому українські шахістки закохали в себе весь світ. ФОТО
Розумні і вродливі: чому українські шахістки закохали в себе весь світ. ФОТО Максим Буйдин
05.10.2018 15:46 2439
Сейв дня: півзахисник Інтера спіймав пиво, яке летіло в арбітра. ВІДЕО
Сейв дня: півзахисник Інтера спіймав пиво, яке летіло в арбітра. ВІДЕО Максим Буйдин
05.10.2018 14:05 8339
Життєрадісний веселун: яким ми запам'ятаємо Григорія Хижняка. ВІДЕО
Життєрадісний веселун: яким ми запам'ятаємо Григорія Хижняка. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.10.2018 12:08 1869 2
Ломаченко поза конкуренцією, Білодід і Михайлюк стрімко увірвалися в топ-10: рейтинг українських спортсменів в Instagram
Ломаченко поза конкуренцією, Білодід і Михайлюк стрімко увірвалися в топ-10: рейтинг українських спортсменів в Instagram Андрій Твердохліб
05.10.2018 08:35 698
Ломаченко запустив свій власний Ломачелендж. ВІДЕО
Ломаченко запустив свій власний Ломачелендж. ВІДЕО Максим Буйдин
04.10.2018 08:00 2337
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:48 Футбол Україна - Чехія: відомі арбітри матчу Ліги націй 329
14:30 Футбол Англія - Хорватія: де дивитися центральний матч дня 379
14:14 Футбол Футбол 1 онлайн - пряма трансляція 54694
14:08 Футбол Новачок збірної України прибув у розташування команди. ВІДЕО 188
13:59 Блог Дивовижний гол Хамеса у ворота США. ВІДЕО 504
13:47 Футбол Болт оформив дубль у своєму дебютному футбольному матчі. ВІДЕО 257
13:34 Теніс Ястремська дізналася свою суперницю у півфіналі турніру в Гонконзі 221
13:21 Футбол Стала відома травма Кравця 661
12:52 ММА Мак-Грегора і Нурмагомедова дискваліфікували 1512
12:27 Бокс Льюїс закінчив кар'єру через Кличка 1117
12:14 Футбол Клопп: Друге місце для мене це ніщо 265
11:55 Футбол Хорватія прийме Англію. Всі матчі ігрового дня в Лізі націй 740
11:36 Навколо спорту Подкопаєва: Для мене Росія - агресор. ВІДЕО 858
11:32 Теніс Історичні кадри: Даяна Ястремська вперше зіграє в півфіналі турніру WTA. ФОТО 280
11:22 Блог Золотий ювілей: 50 років тому Динамо переграло Спартак та вчетверте стало чемпіоном СРСР. ВІДЕО 948
11:01 Теніс Ястремська вперше в кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA 380
10:51 Футбол Луческу розкритикував Клоппа 1039
10:35 Футбол Дешам: Ця гра буде нам наукою 496
10:18 Навколо спорту Хто не скаче, той москаль - в Білорусі кричалку визнали екстремістською. ВІДЕО 865
09:53 Футбол Мбаппе відзначився рекордом у збірній Франції 512
09:37 Футбол Росія не змогла обіграти Швецію в Лізі націй. ВІДЕО 1162
09:22 Теніс Ястремська - Кучова - пряма трансляція 366
09:21 Футбол Їм зараз дуже важко - Алієв підтримав російських горе-футболістів. ВІДЕО 715
08:57 Футбол Динамо проведе контрольну гру з Арсеналом 471
08:46 Футбол Португалія без Роналду здобула вольову перемогу над Польщею у Лізі націй. ВІДЕО 486

Україна - Чехія: відомі арбітри матчу Ліги націй

Сьогодні 14:48 329 0
Україна - Чехія: відомі арбітри матчу Ліги націй

Визначилась бригада суддів, яка буде працювати на матчі Ліги націй між Україною та Чехією.

Про це інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Головним суддею зустрічі буде 40-річний литовець Гедемінас Мажейка. На лініях йому допомагатимуть Вітаутас Сімкус та Вітеніс Казлаускас.

Додаткові рефері – Донатос Румсас та Робертас Валіконіс. Четвертий суддя – Довідас Сужієделіс. Суддівський спостерігач – Фріц Штухлік (Австрія). Делегат УЄФА – Маркус Штенгер (Німеччина).

Національна команда України 16 жовтня зіграє з Чехією в Лізі націй.

Нагадаємо, збірна України прилетіла в Харків. Натомість Андрій Лунін допомагатиме молодіжній збірній.

Джерело - ФФУ.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()