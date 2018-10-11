Зінченко розкрив тактичні секрети перед грою з Чехією

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко розповів про тактику національної команди на матч проти Чехії в Лізі націй.

Його слова наводить Xsport.

"У матчі з Італією тренерський штаб побачив фізичний стан футболістів. Я сподіваюся на те, що матч з Чехією проходитиме зовсім інакше. З ними нам потрібно грати першим номером. Ми повинні володіти м'ячем і контролювати гру, адже виступатимемо перед своїми вболівальниками", — заявив Зінченко.

Нагадаємо, Україна зіграла внічию з Італією.

Раніше стало відомо, що Зінченко міг стати гравцем Наполі.

Джерело - Xsport.