Зінченко розкрив тактичні секрети перед грою з Чехією

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко розповів про тактику національної команди на матч проти Чехії в Лізі націй.
Його слова наводить Xsport.
"У матчі з Італією тренерський штаб побачив фізичний стан футболістів. Я сподіваюся на те, що матч з Чехією проходитиме зовсім інакше. З ними нам потрібно грати першим номером. Ми повинні володіти м'ячем і контролювати гру, адже виступатимемо перед своїми вболівальниками", — заявив Зінченко.
Нагадаємо, Україна зіграла внічию з Італією.
Раніше стало відомо, що Зінченко міг стати гравцем Наполі.
Джерело - Xsport.