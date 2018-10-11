Шевченко: За перший тайм команда компліментів не заслуговує

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишився задоволений грою і результатом товариської гри зі збірною Італії.

Про це казав сам наставник жовто-синіх.

"За перший тайм команда не заслуговує компліментів. Але другу половину матчу ми зіграли дуже якісно та компактно. І навіть коли пропустили гол у свої ворота, знайшли в собі сили для того, щоб зрівняти рахунок. Я дуже задоволений грою збірної України та рахунком в матчі.