Шевченко: За перший тайм команда компліментів не заслуговує

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишився задоволений грою і результатом товариської гри зі збірною Італії.
Про це казав сам наставник жовто-синіх.
"За перший тайм команда не заслуговує компліментів. Але другу половину матчу ми зіграли дуже якісно та компактно. І навіть коли пропустили гол у свої ворота, знайшли в собі сили для того, щоб зрівняти рахунок. Я дуже задоволений грою збірної України та рахунком в матчі.
Нагадаємо, Збірна України зіграла внічию товариський матч проти італійців.
Також, збірна України U-19 виграла перший матч у кваліфікації до Євро-2019.
Джерело - korrespondent.