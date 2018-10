Нічиєю зі збірною України Італія оновила свій антирекорд

Збірна Італії, зігравши внічию з Україною у товариському матчі, продовжила свою безвиграшну серію до п’яти матчів. Тим самим поновила свй антирекорд.

Про це повідомляє GracenoteLive

"Скуадра адзурра" не змогла виграти на своєму полі вже п’ятий поєдинок поспіль. Востаннє таке сталося 93 роки тому — у період з 1923 до 1925 рр.

Italy failed to win 5 successive home matches for the 2nd time ever after March 1923 to January 1925. #Azzurri #ItalyUkraine #Genoa