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Футболісти та тренери молодіжної збірної України провідали героїв АТО. ФОТО
Футболісти молодіжки в госпіталі / ФФУ

Молодіжна збірна України U-21 відвідала Головний військовий госпіталь у Києві, де висловила підтримку і вдячність пораненим українським воїнам.

Про це повідомляє офіційний сайи ФФУ.

Напередодні Дня захисника України молодіжна збірна України U-21 на чолі з Олександром Головком завітала до Головного військового госпіталю. Тренерський штаб та футболісти подякували захисникам вітчизни за спокій та мирне небо, наголосивши на тому, що саме завдяки подвигам наших воїнів вони можуть спокійно займатися своєю справою, а вболівальники — дивитися футбол.

Уже традиційно тренер та гравці презентували захисникам батьківщини м'ячі з автографами та сувеніри, а також квитки на матч молодіжки проти збірної Шотландії, який відбудеться 12 жовтня на Оболонь-Арені в Києві.

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У свою чергу військові подякували футболістам за підтримку та увагу й побажали перемог. На що капітан молодіжної збірної України Юрій Вакулко відповів, що футболісти іноді можуть програвати, а військові — ні, тому що захищають усю країну.

Нагадаємо, що Чемпіон здійснює для вас текстову трансляцію поєдинку Італія - Україна

Джерело - ФФУ.

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