Бойко - найкращий голкіпер Європи, за цікавим показником

Голкіпер Динамо та збірної України Денис Бойко лідирує серед воротарів у Європі за кількістю сухих матчів у нинішньому сезоні.
Про це повідомляє hronika.
Бойко в усіх турнірах відіграв 17 матчів, у яких пропустив 12 голів і в 11 поєдинках утримував свої ворота на замку.
Топ-10 воротарів Європи за кількістю сухих матчів:
1. Денис Бойко (Динамо, Україна) — 11 матчів
2. Ігор Акінфєєв (ЦСКА, Росія) — 7
3. Томаш Вацлік ( Севілья, Чехія) — 7
4. Ілля Абаєв (Ростов, Росія) — 6
5. Кепа (Челсі, Іспанія) — 6
6. Мерт Гюнок (Бешикташ, Туреччина) — 6
7. Едуард Менді (Реймс, Франція) — 6
8. Андрій Луньов (Зеніт, Росія) — 6
9. Олександр Максименко ( Спартак, Росія) — 6
10. Бенуа Костіль (Бордо, Франція) — 6
...
18. Юрій Паньків (Олександрія, Україна) — 5
23. Андрій П’ятов (Шахтар, Україна) — 5
Нагадаємо, Бойко незадоволений рівнем Динамо.
Динамо мінімально виграло у донецького Олімпіка.
Джерело - hronika.