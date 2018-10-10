Бойко - найкращий голкіпер Європи, за цікавим показником

Голкіпер Динамо та збірної України Денис Бойко лідирує серед воротарів у Європі за кількістю сухих матчів у нинішньому сезоні.

Про це повідомляє hronika.

Бойко в усіх турнірах відіграв 17 матчів, у яких пропустив 12 голів і в 11 поєдинках утримував свої ворота на замку.

Топ-10 воротарів Європи за кількістю сухих матчів:

1. Денис Бойко (Динамо, Україна) — 11 матчів

2. Ігор Акінфєєв (ЦСКА, Росія) — 7

3. Томаш Вацлік ( Севілья, Чехія) — 7

4. Ілля Абаєв (Ростов, Росія) — 6

5. Кепа (Челсі, Іспанія) — 6

6. Мерт Гюнок (Бешикташ, Туреччина) — 6

7. Едуард Менді (Реймс, Франція) — 6

8. Андрій Луньов (Зеніт, Росія) — 6

9. Олександр Максименко ( Спартак, Росія) — 6

10. Бенуа Костіль (Бордо, Франція) — 6

...

18. Юрій Паньків (Олександрія, Україна) — 5

23. Андрій П’ятов (Шахтар, Україна) — 5

Нагадаємо, Бойко незадоволений рівнем Динамо.

Динамо мінімально виграло у донецького Олімпіка.

Джерело - hronika.