Моурінью хоче підписати двох захисників Серії А

Захисники Мілана та Інтера Алессіо Романьйолі та Мілан Шкріняр можуть взимку перейти в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє ESPN.

Гравці Мілана та Інтера стали ціллю Жозе Моурінью після невдачі з придбанням центрального захисника цього літа. Обидва матимуть можливість грати за "червоних диявлів" у плей-офф Ліги чемпіонів, якщо команда туди проб'ється.

Вартість Романьйолі та Шкріняра складає приблизно 40 млн євро.

Раніше повідомлялося, що власники МЮ не збираються звільняти португальського спеціаліста.

Сам Моурінью незадоволений підтримкою з боку керівництва.

Джерело - football24.