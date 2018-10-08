Моурінью хоче підписати двох захисників Серії А

Захисники Мілана та Інтера Алессіо Романьйолі та Мілан Шкріняр можуть взимку перейти в Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє ESPN.
Гравці Мілана та Інтера стали ціллю Жозе Моурінью після невдачі з придбанням центрального захисника цього літа. Обидва матимуть можливість грати за "червоних диявлів" у плей-офф Ліги чемпіонів, якщо команда туди проб'ється.
Вартість Романьйолі та Шкріняра складає приблизно 40 млн євро.
Раніше повідомлялося, що власники МЮ не збираються звільняти португальського спеціаліста.
Сам Моурінью незадоволений підтримкою з боку керівництва.
Джерело - football24.