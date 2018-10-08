Збірна України розпочала збір до матчів з Італією та Чехією. ФОТО

Футболісти збірної України почали прибувати до Києва для підготовки до найближчих поєдинків національної команди.

Про це повідомляє федерація футболу України.

10-го жовтня Україна проведе товариський матч м Італією, 16-го жовтня в Харкові зіграє з Чехією в рамках Ліги націй.

Нагадаємо, Шевченко визначився зі складом збірної на Лігу Націй.

Раніше була інформація, до збірної Шевченко викликав 10 легіонерів.

Джерело - ФФУ.