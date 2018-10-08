Збірна України розпочала збір до матчів з Італією та Чехією. ФОТО

Футболісти збірної України почали прибувати до Києва для підготовки до найближчих поєдинків національної команди.
Про це повідомляє федерація футболу України.
Команда🇺🇦 розпочала збір!— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 8 жовтня 2018 р.
Далі - матч з Італією🇮🇹 та Чехією🇨🇿!#МиЗбірна pic.twitter.com/yYQLKEhNR1
10-го жовтня Україна проведе товариський матч м Італією, 16-го жовтня в Харкові зіграє з Чехією в рамках Ліги націй.
Нагадаємо, Шевченко визначився зі складом збірної на Лігу Націй.
Раніше була інформація, до збірної Шевченко викликав 10 легіонерів.
Джерело - ФФУ.