Шевченко відреагував на завершення кар'єри Террі. ФОТО

Наставник збірної України Андрій Шевченко не залишився осторонь заяви екс-захисника Челсі та збірної Англії Джона Террі, який оголосив про завершення кар'єри гравця.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Вітаю з великою кар'єрою. Я пишаюсь тим, що грав з тобою, мій друже. Всього найкращого, Капітан, лідер, легенда", – написав Шевченко. Congratulations on your great career! I’m proud to have played with you my friend 💙 I wish all the best #johnterry #CaptainLeaderLegend #JT26 pic.twitter.com/xVDQDqQBuU — Andriy Shevchenko (@jksheva7) 8 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, у вересні Джон Террі відмовився переходити до московського Спартака.

Після цього, Террі пообіцяв найближчим часом визначитися, чи продовжувати кар’єру.

Джерело - twitter./jksheva7.