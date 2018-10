Шевченко відреагував на завершення кар'єри Террі. ФОТО

"Вітаю з великою кар'єрою. Я пишаюсь тим, що грав з тобою, мій друже. Всього найкращого, Капітан, лідер, легенда", – написав Шевченко.

Congratulations on your great career! I’m proud to have played with you my friend 💙 I wish all the best #johnterry #CaptainLeaderLegend #JT26 pic.twitter.com/xVDQDqQBuU