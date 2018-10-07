Ман Сіті зіграв внічию з Ліверпулем у матчі з нереалізованим пенальті

У 8-му турі чемпіонату Англії Ліверпуль зіграв на своєму полі внічию з Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті міг вирвати перемогу на 86-й хвилині, коли заробив пенальті. Рефері призначив одинадцятиметровий за фол Вірджіла Ван Дейка проти Лероя Сане. Однак, Ріяд Марез пробив з позначки над поперечиною.

Ліверпуль та Манчестер Сіті зіграли внічию 0:0. Обидві команди мають по 20 очок. Манчестерці займають перше місце, ліверпульці - третє. Між ними розташувався Челсі.

Чемпіонат Англії, АПЛ

8-й тур

7 жовтня

Ліверпуль - Манчестер Сіті 0:0

Нереалізований пенальті: 86 Марез (вище воріт)

Нагадаємо, Олександр Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч із Ліверпулем.

У інших матчах 8-го туру АПЛ Арсенал розгромив Фулгем, а Челсі переміг Саутгемптон.

Джерело - Чемпіон.