Інгулець прийме Дніпро-1, а Прикарпаття — Суми: відео онлайн-трансляція

У першій лізі виходить на фінішну пряму 12 тур.
Сьогодні, 7 жовтня відбудеться два матчі.
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Інгулець на власному полі прийме Дніпро-1, а Прикарпаття на власному полі — ФК Суми.
До вашої уваги відеотрансляція ігор.
Інгулець — Дніпро-1 16:00
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Прикарпаття — ФК Суми 17:00
Нагадаємо, ігри іспанської Ла-Ліги на сайті Чемпіон.
Також дивіться відеоогляд матчів Ліги 1 та іспанської Ла-Ліги.
Джерело - Чемпіон.