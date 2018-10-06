Баварія отримала три ляпаса від Боруссії М. ВІДЕО

У 7-му турі чемпіонату Німеччини Баварія вдома виявилася безсилою проти Боруссії з Менхенгладбаха.
Баварія пропустила двічі вже на початку матчу. На 10-й хвилині відзначився Алассан Плеа, а на 16-й хвилині забив Ларс Штіндль.
Наприкінці матчу розгромним рахунок зробив Петер Херрманн.
Боруссія перемогла Баварію з рахунком 3:0.
Нагадаємо, у іншому матчі 7 туру Бундесліги, Євген Коноплянка допоміг Шальке перемогти Фортуну.
Водночас, у Ла Лізі Реал зганьбився у матчі проти Алавеса.
Джерело - Чемпіон.