Баварія отримала три ляпаса від Боруссії М. ВІДЕО

У 7-му турі чемпіонату Німеччини Баварія вдома виявилася безсилою проти Боруссії з Менхенгладбаха.

Баварія пропустила двічі вже на початку матчу. На 10-й хвилині відзначився Алассан Плеа, а на 16-й хвилині забив Ларс Штіндль.

Наприкінці матчу розгромним рахунок зробив Петер Херрманн.

Боруссія перемогла Баварію з рахунком 3:0.

Нагадаємо, у іншому матчі 7 туру Бундесліги, Євген Коноплянка допоміг Шальке перемогти Фортуну.

Водночас, у Ла Лізі Реал зганьбився у матчі проти Алавеса.

Джерело - Чемпіон.