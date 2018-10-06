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Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту
Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту Phillip Hess
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Баварія отримала три ляпаса від Боруссії М. ВІДЕО

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Баварія отримала три ляпаса від Боруссії М. ВІДЕО

У 7-му турі чемпіонату Німеччини Баварія вдома виявилася безсилою проти Боруссії з Менхенгладбаха.

Баварія пропустила двічі вже на початку матчу. На 10-й хвилині відзначився Алассан Плеа, а на 16-й хвилині забив Ларс Штіндль. 

Наприкінці матчу розгромним рахунок зробив Петер Херрманн.

Боруссія перемогла Баварію з рахунком 3:0. 

Нагадаємо, у іншому матчі 7 туру Бундесліги, Євген Коноплянка допоміг Шальке перемогти Фортуну

Водночас, у Ла Лізі Реал зганьбився у матчі проти Алавеса

Джерело - Чемпіон.

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