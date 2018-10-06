Олександрія перемогла Чорноморець у матчі з 5 голами

У 11-му турі чемпіонату України Олександрія пропустила першою, але перемогла Чорноморець.

Олександрія невдало розпочала матч та пропустила на 18-й хвилині. Після подачі кутового Чорноморець ударом головою вперед вивів Гліб Грачов.

Команда Володимира Шарана відігралася на 44-й хвилині. Кирило Ковалець прийняв м’яч на груди на точно пробив з льоту.

На 55-й хвилині Олександрія повела у рахунку, завдяки відмінному удару зі штрафного у дев’ятку Дмитра Шастала.

Втретє Олександрія забила на 70-й хвилині зусиллями Євген Банади, який забив сьомий гол у нинішньому сезоні.

Чорноморець відродив інтригу на 80-й хвилині, коли контратаку завершив Микита Татарков.

Олександрія перемогла 3:2, набрала 22 очка та наблизилася на відстань у 1 пункт до Динамо, яке займає друге місце. Чорноморець з 9 очками йде 11-м.

Чемпіонат України, УПЛ

11-й тур

6 жовтня

Олександрія - Чорноморець 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 18 Грачов, 1:1 - 44 Ковалець, 2:1 - 55 Шастал, 3:1 - 70 Банада, 3:2 - 80 Татарков

Олександрія: Паньків, Шендрик, Пашаєв, Бондаренко, Цуріков, Довгий, Ковалець, Банада (72 Гречишкін), Протасов (30 Шастал), Задерака (46 Пономар), Сітало.

Чорноморець: Литовченко, Остапенко, Грачов, Рижук, Трубочкін, Савченко (46 Міщенко), Леонов (78 Мютзерс), Чорний, Бабенко, Мусолітін, Коваль (43 Татарков).

Попередження: 24 Банада, 27 Савченко, 41 Пашаєв, 46 Бондаренко, 51 Леонов, 54 Грачов, 54 Мусолітін, 77 Ковалець.

Нагадаємо, у іншому матчі 11-го туру Маріуполь на своєму полі не зміг переграти Карпати.

Тренер Маріуполя Бабич, заявив, що судді відібрали у його команди перемогу над Карпатами.

Джерело - Чемпіон.