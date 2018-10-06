Українець став найкращим футболістом вересня в Білорусі

Український форвард брестського Динамо Олексій Хобленко визнаний кращим гравцем клубу за підсумками вересня.
Читайте також: Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію.
У голосуванні взяли участь 1905 чоловік. За українця свої голоси віддали 28,82% респондентів.
Читайте також: відеотрансляція матчів Ла-Ліги на нашому сайті.
Ще один представник України Олександр Нойок зайняв 3-е місце (10,92%).
Читайте також: відеотрансляція матчів Першої ліги на нашому сайті.
У вересні Хобленко провів 4 матчі в складі білоруського клубу, в яких забив 3 голи. На рахунку Нойка у вересні 5 матчів і 1 асист.
Нагадаємо, Нойок на початку вересня став найкращим гравцем Ліги Європи
Джерело - Динамо Брест.