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Як звичайний матч Серії А перетворився на неймовірне видовище. ВІДЕО

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Як звичайний матч Серії А перетворився на неймовірне видовище. ВІДЕО

Учора, 5-го жовтня, відбувся звичайний матч Серії А між Торіно та Фрозіноне.

Як зазвичай, цей поєдинок вважався черговим матчем середняків, від якого не потрібно нічого очікувати, однак команди влаштували справжній фурор на полі.

На 20-й хвилині Томас Рінкон вирішив пробити здалеку, удар вийшов дуже потужним і точним, Торіно повело у рахунку.

Перший тайм особливо нічим більше не запам'ятався.

Але вже на першій хвилині другої половини гри Торіно збільшило перевагу, завдяки голу Даніеле Базеллі.

Після другого голу від Торіно, майже усі вирішили, що інтрига зникла.

Але не гравці Фрозіноне, вони почали активніше грати в атаці і на 58-ій хвилині відквитали один м'яч.

Проте гол виявився дуже несподіваним. Після подачі з кутового м'яч перелетів усіх гравців і майже покинув межі поля, але один з гравців Фрозіоне у падінні скинув у центр і "канарки" відіграли один гол.

Фрозіноне не зупинявся і на 64-ій хвилині вони зрівняли рахунок. Після елегантної подачі, Камілло Кіано легким рухом голови зрівняв рахунок.

Звісно Торіно не влаштовував такий рахунок і вони побігли вигравати матч.

 Але вирішальний гол не міг бути звичайним. На 71-й хвилині Алехандро Беренгер поцілив у самісіньку дев'ятку після виносу від Фрозіноне.

Цей матч в черговий раз доводить, що хороший футбол можуть показувати не лише гранди та команди з багатомільйоними бюджетами і саме за такі матчі та емоції ми і любимо футбол.

Також ви можете подивитися повний огляд матчу Торіно - Фрозіноне.

Джерело - Чемпіон.

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