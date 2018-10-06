УЄФА розгляне справу про фінансову діяльність Галатасарая

УЄФА проведе нове поглиблене розслідування фінансової діяльності Галатасарая.

Про це повідомляє АP.

Турецький клуб, як і ПСЖ, перебуває під наглядом через можливі порушення фінансового фейр-плею.

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Правила вимагають, щоб клуби-учасники Ліги чемпіонів і Ліги Європи прагнули до беззбитковості бізнесу, пов'язаного з футболом.

У червні на Галатасарай вже накладали санкції через порушення цього правила. Турки зобов'язалися досягнути повної беззбитковості за період моніторингу аж до сезону — 2021/22. Протягом цього часу заявка команди в Лізі чемпіонів і Лізі Європи буде обмежена.

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Також клуб заплатить штраф 15 мільйонів євро. Кошти вирахуються з призових, отриманих за виступ у єврокубках. 9 мільйонів з них — умовний штраф, який можуть скасувати, якщо клуб виконає низку умов. Попри врегулювання ситуації, зараз справа Галатасарая розглядатиметься знову.

Нагадаємо, Шахтар покинув рейтинг ТОП-10 УЄФА.

А УЄФА відкрив дисциплінарну санкцію проти Манчестер Юнайтед.

Джерело - AР.