Перед матчем з Чехією Україна проведе відкрите тренування з розважальною програмою

У рамках підготовки до матчу Ліги націй проти збірної Чехії національна команда України проведе відкрите тренування.
Про це повідомляє прес-служба ФФУ.
Захід відбудеться 12 жовтня о 18:00 у Харкові на ОСК Металіст.
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Для вболівальників обіцяють насичену програму: спеціальні гості, цікаві розіграші, можливість передати свої побажання, фото зі своїми кумирами. Вхід на тренування — вільний.
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Сам матч Україна — Чехія відбудеться 16 жовтня о 21.45 на стадіоні ОСК Металіст.
Нагадаємо, Шевченко оголосив список збірників на матчі проти Чехії та Італії.
Натомість наставник італійців назвав склад команди на гру з Україною.
Джерело - ФФУ.