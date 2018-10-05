Перед матчем з Чехією Україна проведе відкрите тренування з розважальною програмою

У рамках підготовки до матчу Ліги націй проти збірної Чехії національна команда України проведе відкрите тренування.

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

Захід відбудеться 12 жовтня о 18:00 у Харкові на ОСК Металіст.

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Для вболівальників обіцяють насичену програму: спеціальні гості, цікаві розіграші, можливість передати свої побажання, фото зі своїми кумирами. Вхід на тренування — вільний.

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Сам матч Україна — Чехія відбудеться 16 жовтня о 21.45 на стадіоні ОСК Металіст.

Нагадаємо, Шевченко оголосив список збірників на матчі проти Чехії та Італії.

Натомість наставник італійців назвав склад команди на гру з Україною.

Джерело - ФФУ.