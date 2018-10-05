УЄФА назвав претендентів на звання гравця тижня в Лізі Європи

УЄФА оголосив чотирьох претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи.
Про це зазначається на офіційній сторінці організації в Twitter .
До списку ввійшли нападник Рейнджерс Альфредо Морелос, форвард Мілана Патрік Кутроне, нападник ПАОКа Лео Ліма та гравець Фенербахче Іслам Слімані. Усі номінанти забили по два м’ячі у своїх матчах.
Who is your #UEL star man? 🌟— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 4 жовтня 2018 р.
🇮🇹 Patrick Cutrone
🇨🇴 Alfredo Morelos
🇩🇿 Islam Slimani
🇧🇷 Léo Jabá@hankookreifen
Нагадаємо, Динамо не втримало перемогу в Лізі Європи, виграючи 2:0.
Водночас, Ворскла впродовж усього матчу вигравала у Спортінга, але у підсумку програла 1:2.
Джерело - twitter/EuropaLeague.