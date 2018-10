УЄФА назвав претендентів на звання гравця тижня в Лізі Європи

УЄФА оголосив чотирьох претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи.

Про це зазначається на офіційній сторінці організації в Twitter .

До списку ввійшли нападник Рейнджерс Альфредо Морелос, форвард Мілана Патрік Кутроне, нападник ПАОКа Лео Ліма та гравець Фенербахче Іслам Слімані. Усі номінанти забили по два м’ячі у своїх матчах.

