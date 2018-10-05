Хацкевич назвав причини невдалої гри проти Яблонця. ВІДЕО

Всі пропущені м’ячі Динамо у грі проти Яблонця пов’язані з індивідуальними помилками гравців киян.

Про це сказав головний тренер Олександр Хацкевич.

"Пропущені голи - індивідуальні помилки наших гравців. Під час другого пропущеного я не можу пояснити дії Пиварича. Так обрізатися, коли поруч були Шепелєв та Циганков. Це індивідуальне рішення гравця.

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Я просив Гармаша, Сидорчука та Буяльського стримувати суперника в центрі поля. Гармаш дуже багато обрізався, а це досвідчений футболіст. Денис не грав 3 дні, тому він свіжий, але були моменти, коли він обрізав нас одним дотиком.