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Фанати Динамо жорстко поговорили з гравцями після матчу з Яблонцем. ВІДЕО

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Фанати Динамо жорстко поговорили з гравцями після матчу з Яблонцем. ВІДЕО

Після матчу 2 туру групового етапу Ліги Європи Яблонец – Динамо фанати київського клубу, що приїхали до Чехії, мали жортстку розмову з футболістами.

Про це повідомляється на сторінці Druzi Dynamo у Facebook.

Один з представників фанатського руху жорстко говорив та жестикулював з футболістами, прямо кажучи про незадовільну гру та результати.

Також з трибуни почувся вигук: "Ви ніх*ра не граєте".

Після 2 туру Динамо має 2 очки і займає 3 сходинку в групі К. У наступних двох турів киянам протистоятиме французький Ренн.

Нагадаємо, у іншому матчі групи K Астана несподівано перемогла на своєму полі французький Ренн - 2:0

Водночас, Ворскла впродовж усього матчу вигравала у Спортінга, але у підсумку програла 1:2

Джерело - Druzi Dynamo.

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