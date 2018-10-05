Фанати Динамо жорстко поговорили з гравцями після матчу з Яблонцем. ВІДЕО

Після матчу 2 туру групового етапу Ліги Європи Яблонец – Динамо фанати київського клубу, що приїхали до Чехії, мали жортстку розмову з футболістами.

Про це повідомляється на сторінці Druzi Dynamo у Facebook.

Один з представників фанатського руху жорстко говорив та жестикулював з футболістами, прямо кажучи про незадовільну гру та результати.

Також з трибуни почувся вигук: "Ви ніх*ра не граєте".

Після 2 туру Динамо має 2 очки і займає 3 сходинку в групі К. У наступних двох турів киянам протистоятиме французький Ренн.

Нагадаємо, у іншому матчі групи K Астана несподівано перемогла на своєму полі французький Ренн - 2:0.

Водночас, Ворскла впродовж усього матчу вигравала у Спортінга, але у підсумку програла 1:2.

Джерело - Druzi Dynamo.