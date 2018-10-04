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4 Жовтня 2018
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Циганков та Грамаш забили за Динамо у матчі з Яблонцем. ВІДЕО

Вчора 22:26 600 0
Циганков та Грамаш забили за Динамо у матчі з Яблонцем. ВІДЕО

Динамо вийшло вперед у матчі Ліги Європи проти чеського Яблонця, завдяки голам Віктора Циганкова а Дениса Гармаша.

Після відмінної передачі Віталія Буяльського з глибини поля, Микола Морозюк проштовхнув м’яч на Віктора Циганкова, який вразив ворота. Динамо вийшло на 8-й хвилині вперед - 1:0. 

Другий гол у ворота чехів на 15-й хвилині дальнім ударом забив Денис Гармаш, якимй зробив рахунок 2:0 на користь киян. 

Нагадаємо, у іншому матчі групи K Астана несподівано перемогла на своєму полі французький Ренн - 2:0

Водночас, Ворскла впродовж усього матчу вигравала у Спортінга, але у підсумку програла 1:2

Джерело - Чемпіон.

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