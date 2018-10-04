Яблонець - Динамо: ОНЛАЙН. 0:2

Яблонець - Динамо

Ліга Європи. Група К, 2 тур

Стршельніце, Яблонец-над-Нісоу.

4 жовтня, 22:00

26' Хюбшман праворуч від кута штрафного майданчика пробив поруч з дальньою стійкою.

24' Господарі заробили кутовий удар. Травник навісив точно на голову Лішці, який пробив вище і лівіше воріт.

22' Гармаш справа навісив в центр штрафного майданчика, де Бесєдін не зміг виграти верхову боротьбу у суперників.

20' Масопуст в центрі поля врізався в коліно Піваричу,

18' Голеш в центрі поля наступив на ногу Піваричу і отримав жовту картку.

16' Чехи продовжують починати свої атаки довгими занедбаністю вперед. Київські захисники легко перехоплюють довгі передачі суперників.

14' ГОООООЛ! Денис Гармаш подвоює перевагу. Гармаш перехопив невдалий пас від захисника Яблонця і через хвилину зважився пробити з дальньої дистанції в кут воріт.

12' Кияни здорово виходять з-під пресингу суперника і все впевненіше починають грати на чужій половині поля.

10' Гармаш пробивав з лінії штрафного майданчика, але трохи неточно.

8' ГОООООЛ! Динамо виходить вперед. Буяльський дав ідеальний пас на Морозюка, той штовхнув м'яч на Циганкова, а Віктор покотив м'яч у ворота.

4' Відбулася подача з лівого флангу атаки Динамо, але кіпер вийшов з воріт та забрав м'яч у руки.

3' Відразу першим номером грає Динамо, Яблонец притискається до воріт.

1' Розпочинається матч. Динамо відразу розпочинає з контролю м'яча.

Команди вже на полі, лунає гімн Ліги Європи.

У паралельному матчі Астана впевнено переграла Ренн.

Відомий журналіст розповів, як має грати Динамо.

Стали відомі склади команд на матч.

Сьогодні, 4-го жовтня Динамо зіграє проти Яблонця в рамках 2-го туру Ліги Європи УЄФА.

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Матч відбудеться у Чехії на стадіоні Стршельніце.

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Гра розпочнеться о 22:00.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:45.

Джерело - Чемпіон.