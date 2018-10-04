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Соболь: У Динамо можна виділити всю атакувальну лінію

Сьогодні 17:28 375 0
Соболь: У Динамо можна виділити всю атакувальну лінію

Український захисник Яблонця Едуард Соболь назвав сильні сторони Динамо.

Про це повідомляє Команда 1. 

"У динамівців можна виділити всю атакувальну лінію. Футболісти технічні, той же Циганков, Вербич. На флангах вони можуть завдати проблем будь-якого опонента. Правда, Вербич не зіграє через травму, але від цього потенціал Динамо не зменшиться", - вважає Соболь.

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Також Соболь пояснив, чому досі не зіграв за Яблонець жодного матчу. 

"У мене були проблеми з коліном. Буквально за три-чотири дні, як приїхав до Чехії, я отримав пошкодження. Лише минулого тижня почав тренуватися в загальній групі", - розповів захисник, права на якого належать Шахтарю. 

Нагадаємо, Шахтар орендував Едуарда Соболя Яблонцю на початку вересня

Матч між Яблонцем та Динамо у 2-му турі Ліги Європи розпочнеться сьогодні о 22:00

 

Джерело - Команда 1.

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