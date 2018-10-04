ЗМІ: Моурінью намагається повернути авторитет у команді

Жозе Моуріньо виступив перед футболістами Манчестер Юнайтед в готелі з 45-хвилинною промовою, намагаючись відновити свій авторитет в команді

Про це повідомляє Спортарена з посиланням на The Telegraph.

За версією видання, зустріч увечері понеділка мала тривати не більше двадцяти хвилин. Однак затягнулася через невдоволення португальського спеціаліста після поразки від Вест Гема в останньому турі Англійської Прем'єр-ліги.

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Ситуація в клубі, за повідомленнями преси, досягає критичної точки. Низка гравців незадоволена діями португальця. Погба заявив, що йому заборонили спілкуватися з пресою. А Валенсію розкритикували за те, що він вподобав у Інстаграмі пост із закликом звільнити Моуріньйо. Пізніше капітан вибачився, заявивши, що не ознайомився з повним змістом публікації.

У вівторок, 2 жовтня, Манчестер Юнайтед розписав мирову в матчі другого туру Ліги чемпіонів.

Джерело - Спортарена.