Екс-тренер Олімпіка прокоментував свою відставку

Тренер Олімпіка, Роман Санжар, прокоментував свою відставку.

Про це повідомляє football-ukraine.com.

Санжар розповів, що досить мирно пішов з клубу.

"Зустрілися з керівництвом, поговорили. Олімпік показує не ті результати, які хотілося б бачити керівництву команди. Ми розійшлися друзями. Пропрацював тут 15 років. Питань до керівництва з приводу фінансів немає", - заявив Санжар.