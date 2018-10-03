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Екс-тренер Олімпіка прокоментував свою відставку

Вчора 22:49 791 0
Екс-тренер Олімпіка прокоментував свою відставку
Роман Санжар

Тренер Олімпіка, Роман Санжар, прокоментував свою відставку.

Про це повідомляє football-ukraine.com.

Санжар розповів, що досить мирно пішов з клубу.

"Зустрілися з керівництвом, поговорили. Олімпік показує не ті результати, які хотілося б бачити керівництву команди. Ми розійшлися друзями. Пропрацював тут 15 років. Питань до керівництва з приводу фінансів немає", - заявив Санжар.

Нагадаємо, президент Олімпіка прокоментував відставку Санжара.

Раніше повідомлялося, що головним тренером Олімпіка став Шевчук.

Джерело - football-ukraine.com.

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