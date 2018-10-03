Екс-тренер Олімпіка прокоментував свою відставку

Тренер Олімпіка, Роман Санжар, прокоментував свою відставку.
Про це повідомляє football-ukraine.com.
Санжар розповів, що досить мирно пішов з клубу.
"Зустрілися з керівництвом, поговорили. Олімпік показує не ті результати, які хотілося б бачити керівництву команди. Ми розійшлися друзями. Пропрацював тут 15 років. Питань до керівництва з приводу фінансів немає", - заявив Санжар.
Нагадаємо, президент Олімпіка прокоментував відставку Санжара.
Раніше повідомлялося, що головним тренером Олімпіка став Шевчук.
Джерело - football-ukraine.com.