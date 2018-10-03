Продексім поступився найкращій команді Європи

У стартовому поєдинку прем'єрного розіграшу Ліги чемпіонів з футзалу чемпіон України, Продексім, поступився чинному володарю Кубка УЄФА, Інтеру Мовістар.

Про це повідомляє ua-football.com.

Результат поєдинку можна було вважати вирішеним вже до десятої хвилини, коли іспанці повели в два голи.

Після цього гра на майданчику точилася вже більш-менш рівна, хоч класом Інтер все ж був вище.

Нагадаємо, що в групі Продексіма також виступають Економац і Ера-Пак. Свій наступний матч херсонські "мельники" проведуть вже завтра проти Економаца.

Ліга чемпіонів

Основний раунд

Група 2

Інтер Мовістар (Мадрид, Іспанія) - Продексім (Херсон, Україна) 3: 0

Голи: 1:0 - 3 Умберто, 2:0 - 10 Умберто, 3:0 - 32 Аревало

Нагадаємо, Продексім поступився Енергії в фіналі суперкубку України.

Джерело - ua-football.com.