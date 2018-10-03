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Тренер Яблонця: За Динамо говорить вже їх ім'я

Сьогодні 21:49 155 0
Тренер Яблонця: За Динамо говорить вже їх ім'я
Петр Рада

Головний тренер Яблонця, Петр Рада заявив, що Динамо дуже сильний суперник.

Про це повідомляє sportarena.com.

Рада заявив, що не знає, які шанси має його команда.

"За Динамо Київ вже говорить тільки їх ім'я - це дуже важкий суперник. Ми дивилися матч киян в чемпіонаті, коли вони грали без двох футболістів. Складно сказати, які у нас шанси в цьому матчі, в будь-якому випадку ми хочемо нав'язати боротьбу нашого суперника".

Нагадаємо, матч Яблонець - Динамо судитимуть бельгійці.

Також, Бєсєдін готовий до матчу з Яблонцем.

Джерело - sportarena.com.

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