Два українця потрапили до символічної збірної чемпіонату Казахстану

Форвард Кайрата Адерінсола Есеола та голкіпер Тобола Дмитро Непогодов потрапили до символічної збірної 28-го туру чемпіонату Казахстану.

Про це повідомляє football24.ua.

В матчі 28-го туру Форвард Кайрата Есеола відзначився голом та асистом в матчі проти Актобе, який завершився розгромною перемогою команди українця з рахунком 6:1, а Дмитро Непогодов відстояв на "нуль" та допоміг Тоболу мінімально здолати Ордбаси.

Зазначимо, до збірної туру потрапили відразу четверо футболістів Астани, яка протистоятиме Динамо у Лізі Європи.

Збірна складена на основі статистичного аналізу InStat.

Нагадаємо, Непогодова викликали до збірної Казахстану.

Раніше, казахська команда Григорчука пробилася до Ліги Європи.

Джерело - football24.ua.